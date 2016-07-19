89 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء إن تدفقات الاستثمارات المباشرة في القطاعات غير المالية من الصين إلى الخارج قفزت بنسبة ‭ ‬58.7 بالمئة في الأشهر الستة الاولى من 2016 لتصل إلى 88.86 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وصعدت الاستثمارات المتجهة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الخارج في شهر يونيو حزيران 44.9 بالمئة إلى 15.34 مليار دولار.



وزادت استثمارات الصين في الخارج 61.9 بالمئة في الاشهر الخمسة من يناير كانون الثاني إلى نهاية مايو/أيار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 479.26 مليار يوان، ما يعادل 72.86 مليار دولار.