الدولار يواصل قفزاته لـ11.7 جنيها في السوق السوداء بمصر

تكبد الجنيه المصري خسائر حادة مقابل الدولار في تعاملات السوق السوداء أمس واليوم، ملامساً مستوى 11.70 جنيه، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعاره لتتجاوز 12 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع المقبل.

تأتى الارتفاعات فى أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء، بعدما قام البنك المركزى المصري بتثبيت أسعار صرف الدولار فى السوق الرسمى عند 8.87 جنيه و8.83 جنيه للبيع.

وتسببت الحملة المكثفة التي يشنها البنك المركزي المصري على كافة شركات الصرافة في تقليص عدد الشركات العاملة في السوق الموازي، بعيداً عن السوق الرسمي والذي يعد المصدر الأول للعملة الصعبة التي يبحث عنها المستثمرون ولا يجدونها إلا في هذه السوق.

ورغم طرح البنك المركزى المصري لنحو 120 مليون دولار للبنوك مؤخراً في إطار العطاءات الدولارية الدورية التي تطرح لتغطية طلبات الاستيراد، لكن وفقاً لعاملين بسوق الصرف فإن السوق المصري بحاجة لمليارات الدولارات حتى تحدث عملية التشبع وبعدها تستقر سوق الصرف.

ولم يقتصر الأمر على شركات الصرافة التي فضلت أن تجمد أنشطتها أو أن يعمل أصحابها بعيداً عن مقار وفروع هذه الشركات، ولكن امتدت حملات البنك المركزي والأجهزة الأمنية إلى تجار العملة والمضاربين، ما تسبب في اختفاء عدد كبير منهم وتجميد أنشطتهم واقتصار المعاملات على الأشخاص المعروفة لديهم.

وقال إيهاب طه، مدير فروع إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن تشديد الرقابة وتضييق الخناق على شركات الصرافة أو تجار العملة دفع إلى نقص المعروض من الدولار ما تسبب في ارتفاع أسعاره بنسب كبيرة وملامسة مستوى 12 جنيهاً في بعض المناطق ولدى بعض التجار.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن هناك طلبا كبيرا على الدولار من قبل شركات الاستيراد في الوقت الحالي، وفي المقابل اختفت العملة الصعبة من السوق الموازي أو السوداء، وهو ما يشير إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد ارتفاعات جديدة للدولار مقابل الجنيه.

وارتفع عدد البنوك التى أوقفت كلاً أو جزءاً من بطاقاتها فى الخارج إلى 6 بنوك، ضمت "الأهلي قطر الوطني" و"المشرق" و"المصري الخليجي" و"الأهلي اليوناني" و"المؤسسة العربية المصرفية" وأبوظبي الإسلامي وأخيراً الإمارات دبي الوطي والذي تراجع بسرعة عن قراره أمس.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري للسيطرة على خروج الدولار من السوق المحلي والحد من المضاربات التي تتسبب في استمرار تهاوي الجنيه مقابل الدولار.

ورفعت 4 بنوك عمولات سحب الدولار من البطاقات في الخارج، حيث رفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية قيمة العمولة على استخدام بطاقاته في الدفع في الخارج إلى 3% بدلاً من 1.5%، و8% على السحب النقدي بدلاً من 5%، كما رفع البنك الأهلي الكويتي عمولة سحب الدولار 5% على المشتريات و20 جنيهاً عمولة سحب في المرة الواحدة.

كما رفع بنك عوده العمولة على المشتريات بالدولار من الخارج إلى 4% بدلاً من 3%، وكذلك بلغت عمولة سحب الدولار نقدياً إلى 4.5% بدلاً من 3%، إضافة إلى 20 جنيهاً عمولة سحب من ماكينات الصراف الآلي.

ورفع بنك باركليز عمولة السحب بالدولار في الخارج إلى 7% على سعر الصرف بالإضافة إلى مراعاة الحد الأدنى لعمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي.