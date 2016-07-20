العمل السعودية: ننتظر البت بإغلاق المحلات عند الـ9 مساء

قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، د. فهد بن عبدالله العويدي، إن مقترح إغلاق المحلات التجارية في الساعة التاسعة مساءً، رُفع للموافقة عليه من قبل الجهات العليا "ولو تمت الموافقة أعتقد أن جهات حكومية ستنفذ القرار مع العمل والتنمية الاجتماعية".

ويؤكد حديث العويدي أن رفع مقترح إغلاق المحلات التجارية تم الانتهاء من دراسته بالفعل.

وبدا العويدي متفائلاً بنجاح توطين قطاع الاتصالات، نظراً لمشاركة أكثر من جهة حكومية في تطبيقه، موضحا أن العقوبات هذا العام لم تُطبَّق إلا على ربع المخالفات التي رصدتها الحملات التفتيشية، ما يعكس الميل إلى التثقيف والتنبيه أكثر من المخالفة والعقوبة، بحسب صحيفة "الشرق".

وأشار إلى المهلة التي سبقت تطبيق قرار توطين الاتصالات، معتبرا إياها كافية، خصوصاً أنها شهِدت تواصلاً مع أصحاب المحلات والمنشآت، مشدداً على وجوب تنفيذ القرار بنسبة 100% وفقاً لما نصَّت عليه مرحلتا التطبيق.

وحدد العويدي، وهو وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، رقماً يُستهدَف الوصول إليه قبل نهاية العام الهجري الجاري، وهو 25 ألف سعودي وسعودية يعملون في قطاع الاتصالات الذي وصفه بـ"القطاع الحساس والحيوي".

وتوقع أن تفوق نسبة التوطين في هذا القرار نظيراتها في "توطين الذهب والخضار والليموزين"، لأن الأخيرة كانت تتولاها جهة واحدة، لذا لم يصل التطبيق إلى نسبة 100%، بعكس الأولى التي تتولاها 5 جهات "لذا نحن متفائلون جداً".

ولدى سؤاله عن المفتشين، قدَّر العويدي عددهم بنحو 700، وهو رقم غير كافٍ من وجهة نظره، لكن الوزارة تعتمد فيما يتعلق بتوطين الاتصالات على وزارات أخرى تتعاون معها، مثل الداخلية والشؤون البلدية والقروية.