كيري: محادثات تجارة غير رسمية قد تبدأ قبل خروج بريطانيا

قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إنه أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، مضيفا أن من المستحيل أن تبرم بريطانيا اتفاق تجارة مع واشنطن قبل مغادرتها الاتحاد، وفقا لوكالة "رويترز".

وكانت بريطانيا صوتت في استفتاء الشهر الماضي لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة الجديدة لرئيسة الوزراء تريزا ماي لم تبت بعد في موعد بدء محادثات الخروح بشكل رسمي.

وقال كيري متحدثا في لندن، إنه سيكون "من المستحيل عمليا" إبرام اتفاق تجارة مع بريطانيا قبل أن تغادر الاتحاد الأوروبي، لكنه أضاف بعد محادثات مع وزير الخارجية الجديد بوريس جونسون أنه يمكن البدء في محادثات غير رسمية قبل ذلك.