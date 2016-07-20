مصر تؤسس أول سوق إلكتروني لدعم الشركات الصغيرة

أعلنت شركة "إى فاينانس" شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بالتعاون مع شركة "فيزا" العالمية و "كلاود باي" البريطانية، عن بدء العمل على إطلاق مشروع أول سوق إلكتروني مصري لدعم الاقتصاد القومي، متمثلاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المشروع الذي أعلن عنه اليوم، يأتي تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، ويسهم في خلق كيان متكامل يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على مزاولة نشاطها وتوسيع رقعة أعمالها وزيادة صادراتها.

يأتي ذلك في إطار التوجه الحكومي نحو توفير فرص عمل للشباب، وتحسين نمو وربحية الأعمال التجارية القائمة، وزيادة الصادرات وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، سعياً لخلق المزيد من المشروعات، حيث تُعتبر هذه المبادرة إحدى المبادرات الرئيسية للحكومة المصرية التي ستوفِّر نحو 200 مليار جنيه مصري في صورة قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف البوابة إلى تعزيز التجارة الداخلية من خلال إبراز كافة منتجات وخدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة على البوابة والسماح لكل الأطراف بالاطلاع على هذه المنتجات والخدمات والاختيار من بين أفضلها بما يعزز من عنصر المنافسة، كما ستسهم البوابة والتي تعد الأولى من نوعها، في تعزيز التجارة الإلكترونية وزيادة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ربط البوابة بمثيلاتها المنفذة من جانب شركة cloud Buy في بريطانيا والهند وسنغافورة عبر الشراكة مع فيزا.

وأكد المهندس ياسر القاضي أهمية هذه الشراكة في الدفع بالمنظومة الإلكترونية إلى الأمام، لافتاً إلى أهمية العمل بها في أسرع وقت، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية دائماً ترحب بالعلاقات التجارية وغيرها بين مصر ودولة بريطانيا العظمى.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، إبراهيم سرحان، إن البوابة سوف تكون بمثابة منظومة متكاملة لعمليات تسويق وبيع منتجات الشركات ودفع الضرائب والجمارك والفواتير وغيرها.

وأضاف: "يمكن للحكومة المصرية والوزارات أن تتخذ من هذا المشروع مثالا جيدا يمكن تطبيقه وتعميمه على كل الخدمات التجارية، ما يجعل مصر في الصدارة بمجال التجارة الإلكترونية".