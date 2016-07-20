صندوق أبوظبي للاستثمار: 6.5% العائد لـ20 عاماً

أظهر التقرير السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار(ADIA ) عن العام الماضي، تباطؤ وتيرة مكاسبه طويلة الأجل خلال العام الماضي. وسجل معدل العائد السنوي لمدة 20 عاما 6.5% العام الماضي، منخفضا من 7.4% للعام 2014.

وتباطأ نمو العائد السنوي لـ30 عاما من 8.4% إلى 7.5% خلال العام الماضي. وأشار تقرير ADIA إلى تراجع نسبة الأصول التي يتم إدارتها من قبل مديرين خارجيين من 65% إلى 60% العام الماضي.

كما انخفضت نسبة الأصول التي تتبع مؤشرات أخرى أو Tracking indexes من 55% إلى 50% خلال هذه الفترة. وكانت وكالة فيتش توقعت أن تلجأ حكومة أبوظبي لـ ADIA من أجل تمويل عجز الموازنة المتوقع لهذا العام، على أن تنخفض أصوله بأكثر من 5% إلى 475 مليار دولار نهاية العام الجاري، إلا أن فيتش توقعت ارتفاعها مجددا في العام المقبل.