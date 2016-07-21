تعرف على واقع الاقتصاد التركي بعد تخطي الانقلاب

يواصل الاقتصاد التركي تسجيل مستويات نمو جيدة، إلا أن وتيرة نموه، تباطأت خلال السنوات الماضية، فبعد أن وصل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.8%، عام 2011، انخفض إلى 4%، العام الماضي. وتوقع صندوق النقد الدولي وصول هذه النسبة إلى 3.5%، بحلول عام 2018.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 7.6%، في يونيو، وهو أعلى من المستوى المستهدف البالغ 5%، إلا أن ذلك لم يوقف البنك المركزي التركي من تخفيف سياسته المالية مبررا ذلك بسعيه لتبسيط نظام معدل الفائدة لديه.

وقد تقلصت شهية الاستثمارات في الربع الأول، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات الشهر الماضي لتشجيع الاستثمار، تشمل، إعفاء ضريبة الاستثمارات العقارية وتخفيض رسوم تسجيل العقود إلى جانب دعم البحث والتطوير.

أما عجز الحساب الجاري التركي، فقد سجل 4.5%، العام الماضي من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن تدني أسعار النفط وتراجع الطلب على الواردات لضعف العملة حد من تفاقمه، ولكنه من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 5%، هذا العام 5.4%، العام المقبل، وذلك بضغط من قطاع السياحة الذي يلعب دور كبير في دعم الاقتصاد، حيث يمثل 4.5%، منه.

ويشهد هذا القطاع تباطؤا حيث انخفض عدد السياح من 37 مليون عام 2014، إلى نحو 36 مليون في العام الماضي، ومن المتوقع انخفاض هذه العدد بـ40%، هذا العام. إلا أن تركيا تبقى سادس أكثر وجهة سياحية شعبية في العالم.