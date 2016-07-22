القصبي: 60 مليار إسترليني استثمارات سعودية في بريطانيا

كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الثاني الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البريطانية في لندن، أن استثمارات رجال الأعمال السعوديين في المملكة المتحدة وصلت إلى ما يقارب 60 مليار جنيه إسترليني، تتفاوت بين استثمارات تنفيذية وسياحية واستثمارات عقارية على المستوى الخاص.

ولفت إلى أن الحضور الرسمي العربي والبريطاني الكبير الذي حظي به المنتدى يدل على المكانة والأهمية الكبيرة التي يوليها الجانبان لتطوير التعاون في شتى المجالات التجارية والاستثمارية، مشيداً بالعلاقات التجارية المتميزة التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

وأوضح القصبي أن بريطانيا دولة صديقة وحليف تاريخي لدول المنطقة ولابد من تضافر الجهود من أجل بحث الفرص والتحديات التي تسهم في تطوير الجسور الاستثمارية بين الجانبين، خصوصاً بعد قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي، منوهاً إلى التوسع الكبير الذي حدث في التعاون التجاري والاستثماري بين دول الخليج وبريطانيا في مجالات عدة مثل التعليم والدفاع وغيرها من الأنشطة الاستثمارية.

ولفت الانتباه إلى أن حجم الاستثمارات السعودية الضخمة في المملكة المتحدة بين استثمارات تنفيذية وسياحية واستثمارات عقارية على المستوى الخاص، تدل على تطور العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، مبيناً أن مشاركة المملكة في المنتديات الاقتصادية والاستثمارية في كافة المحافل الدولية تأتي من أجل التسويق لفرص الاستثمار والتغيير الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.