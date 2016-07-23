أردوغان يدعو المستثمرين لعدم القلق من "الطوارئ"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام البرلمان بعد أسبوع من محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، إن السلطات ستواصل سياسة الانضباط المالي، وحث المستثمرين على مواصلة الاستثمار في البلاد.

ووجه أردوغان، بعد محاولة الانقلاب التي قامت بها مجموعة داخل الجيش الجمعة الماضية، الشكر لكل الأحزاب السياسية في البرلمان لتأييدها قراره إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لتمكين السلطات من ملاحقة مؤيدي الانقلاب.

وقال أردوغان "اعتقد البعض أن الاقتصاد سينهار إذا أعلنت حالة الطوارئ. أدعو المستثمرين لمواصلة الاستثمار (في تركيا)."