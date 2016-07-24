السعودية: 73 قرضا صناعيا بـ1.2 مليار ريال للنصف الأول

كشف صندوق التنمية الصناعية السعودي عن اعتماده 73 قرضاً صناعياً خلال النصف الأول من هذا العام، والتي عكست نمو عدد القروض المعتمدة للمساهمة في تمويل 68 مشروعاً صناعياً جديداً، وتوسعة 5 مشاريع صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها 1,2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها 2,6 مليار ريال بزيادة قدرها 6%.

وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي عبدالكريم النافع أن هذه الأرقام تعكس توجه الصندوق إلى مواصلة دعم التنمية الصناعية في مختلف القطاعات الصناعية ومناطق المملكة، حيث شهدت ارتفاعا في عدد وقيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق الواعدة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والتي بلغ عددها 43 قرضاً بقيمة 705 ملايين ريال، ما يمثل 62% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول من العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسة الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق الواعدة، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي، ومنها رفع نسبة التمويل لتصل إلى 75% من تكلفة المشروع، وفترة سداد تصل إلى 20 سنة، وذلك إيماناً بأهمية تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا التي تتمتع بها كل منطقة.

وأشار إلى الدعم والتحفيز المقدم من الصندوق لقطاع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، حيث اعتمد 51 قرضاً لهذه الفئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتستحوذ بذلك على 70% من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية للقروض بلغت 313 مليون ريال، وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها حوالي 678 مليون ريال.