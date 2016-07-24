القصبي: السعودية ستكون محطة اتصال قارية وفق رؤية 2030

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، إن السعودية تسعى لتكون محطة اتصال للقارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا٬ وفقا لرؤية المملكة 2030، ما يساعد على ربط القارات الثلاث في زمن تواصل في نطاق من 3 إلى 7 ساعات٬ مما يساعد في رواج العملية التجارية.

جاءت تصريحات القصبي خلال طاولة مستديرة لغرفة التجارة العربية البريطانية مستديرة مع أبرز الشركات الكبرى في المملكة المتحدة لاستعراض خطة وزارة التجارة في إطار "رؤية المملكة 2030"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

واستعرض الوزير رؤية المملكة 2030، وكيف تتواكب معها كل الهيئات والمصالح الحكومية.

وأكد القصبي أن المملكة تحتل المرتبة التاسعة عشرة من حيث الاقتصاد الأضخم على مستوى العالم٬ والرابعة من حيث النمو حسب إحصاءات مجموعة العشرين.

وأشار القصبي إلى أن السعودية في المرتبة الـ29 كأكبر المستوردين٬ والـ16 كأكبر مورد على مستوى العالم٬ ما يؤكد ريادة المملكة في مجالات اقتصادية كثيرة وحالة نمو تنفرد بها.

وأكد حرص المملكة على أن ترتقي من المرتبة التاسعة عشرة إلى الخامسة عشرة من حيث الدخل القومي٬ وزيادة الاستثمارات الأجنبية من 8.3% إلى 7.5%٬ وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع العام٬ والعمل على زيادة الدعم الناتج من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35%، من إجمالي الناتج العام٬ وهو ما يوضح أن المملكة تسعى كعادتها إلى توفير أرقى السبل لمجتمعها من رخاء وفرص عمل متعددة.