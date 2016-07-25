الصين تفرض رسوماً على واردات الفولاذ من أوروبا واليابان

وجهت الصين صفعة لأوروبا واليابان وكوريا بفرضها رسوماً جمركية على بعض منتجات الفولاذ ستتراوح نسبتها بين 37% إلى أكثر من 46% في المئة، وذلك بعد اختتام اجتماع صانعي سياسة دول مجموعة الـ 20 في الصين.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى تجنب قيام هذه الدول ببيع منتجاتها بأسعار مخفضة، وذلك ضمن إطار مكافحتها إغراق الأسواق، علماً أن الاتحاد الاوروبي يهاجم الصين بتهمة إغراق أسواق العالم بالفولاذ والألمنيوم بأسعار مخفضة، ما يخالف الاتفاقيات التجارية العالمية.

يشار إلى أن صانعي السياسة حددوا وفرة المعروض في صناعة الفولاذ كأحد التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.