بعد قطيعة 9 أشهر.. روسيا وتركيا تتجهان لصلح اقتصادي

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، لنظيره التركي، اليوم الثلاثاء، إن بلديهما سيعملان تدريجيا على فك الجمود في علاقاتهما في مجالي التجارة والاقتصاد، والتي ساءت بعدما أسقطت أنقرة مقاتلة روسية قرب الحدود السورية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك لدفوركوفيتش في بداية اجتماعهما في العاصمة الروسية "نحن هنا لتحسين علاقاتنا، بل وحتى للوصول بها إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل الرابع والعشرين من نوفمبر"، في إشارة إلى تاريخ إسقاط الطائرة الروسية.

وأضاف شيمشك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في النصف الأول من أغسطس/آب.