10 مليارات دولار حجم صناعة الإلكترونيات بمصر في 2020

يقود معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة البحث العلمى بمصر، تحالفاً يضم عددا من الشركات والمؤسسات العاملة فى هذا المجال وجمعية اتصال باعتبارها ممثلا عن شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصنيع الإلكترونيات في مصر.

ويتضمن المشروع تطوير 7 منتجات جديدة بتصميم مصري 100% بالتعاون بين الشركات الصناعية والجامعات ومراكز البحوث.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية "اتصال"، الدكتور حازم الطحاوي، إن الجمعية تعمل في مجال الإلكترونيات تحت مظلة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن هذا التحالف سيبدأ بتطوير سبعة منتجات جديدة كمرحلة أولى.

أضاف: "أن التحالف يضم كلاً من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، جامعة القاهرة، الجامعة الأميركية في القاهرة، مركز التميز العلمي والتكنولوجي، معهد بحوث البترول، مصنع بنها للإلكترونيات، الشركة العربية لصناعة الكمبيوتر، الهيئة العربية للتصنيع، شركة سولا، شركة بيو بيزنيس، شركة نانو تك مصر، وهيئة التنمية الصناعية".

وقدر رئيس شعبة الإلكترونيات بجمعية اتصال، الدكتور هشام هدارة، حجم المكاسب التى يمكن أن تجنيها مصر من وراء دعم هذه الصناعة والتي يصل حجمها في الوقت الحالي إلى 2 مليار دولار أميركي، متوقعا أن يصل حجم هذه الصناعة إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 والمساعدة في خلق 30 الف فرصة عمل مباشرة و 120 الف فرصة عمل غير مباشرة .

أضاف: "أن صناعة الإلكترونيات تعتبر أكبر صناعة على وجه الأرض، حيث تصدر منها فيتنام بما قيمته 38 مليار دولار منتجات الإلكترونية، مشيرا إلى أن مصر يمكن أن تصبح من أكبر 10 منتجين لهذه الصناعة على مستوى العالم.

ولفت إلى أن حجم هذه الصناعة عالميا يقدر بنحو 1.4 تريليون دولار، وتعد الولايات المتحدة الأميركية من أكبر دول العالم في هذه الصناعة تليها الصين ثم اليابان وأوروبا وجنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن صناعة الإلكترونيات تمثل 68% من خدمات الاتصالات والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات".