البحرين تتصدر دول الخليج في مؤشر رأس المال البشري

استحوذت مملكة البحرين على المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط في مؤشر رأس المال البشري 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وصنفت البحرين في المرتبة 46 عالمياً بمعدل نقاط بلغ 73% متقدمة على قطر التي حلت في المرتبة 66 والإمارات في المرتبة 69 والمملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة 87 والكويت التي حصلت على المرتبة 97 .

وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته البحرين في زيادة نسب التحصيل العلمي (وبالأخص التعليم الثانوي والعالي)، حيث صنفت البحرين في مرتبة متقدمة في ما يتعلق بجودة النظام التعليمي (المرتبة 25 عالمياً)، ومستوى تدريب الموظفين (المرتبة 22 عالمياً) وسهولة الحصول على موظفين أكفاء (المرتبة 38 عالمياً).

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي "تؤمن البحرين وبقوة في أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ونحن فخورون بأن ينعكس ذلك في هذا التقرير، فلطالما كان التعليم والتدريب من المجالات الرئيسية للاستثمار في البحرين لعقود عديدة، وهي نتائج تبرهن على أثر هذه الجهود.