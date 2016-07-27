اليابان.. خطة ضخمة لإنعاش الاقتصاد بـ 265 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام اليوم الأربعاء، خطة إنعاش كبيرة تبلغ قيمتها أكثر من 28 تريليون ين (265 مليار دولار) لدعم ثالث اقتصاد في العالم.

وقيمة الخطة التي أعلنها رئيس الحكومة اليابانية في فوكوكا جنوب غربي الأرخبيل، تشمل نفقات الميزانية إلى جانب قرض لاستثمارات المجموعات التعاونية والمؤسسات.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "جيجي برس" أن آبي لم يكشف تفاصيل هذه الخطة، مكتفيا بالإشارة إلى أنها تشمل نفقات الحكومة البالغة 13 تريليون ين. لكن تفاصيل إضافية ستنشر الأسبوع المقبل عند تبني الحكومة هذا البرنامج.

وكان رئيس الوزراء المحافظ قد وعد عند عودته إلى السلطة في نهاية 2012 بمكافحة التضخم وإعادة القوة إلى الاقتصاد الياباني، وهو يأمل من خلال إعلان خطته في إعطاء دفع للنشاط الاقتصادي.

ووعد آبي غداة فوز تحالفه في انتخابات مجلس الشيوخ في العاشر من يوليو، بإجراءات لإنعاش الاقتصاد تشمل استثمارات كبيرة للمناطق من أجل مساعدة آباء الأطفال والطلاب والمزارعين وتطوير البنى التحتية.

كما تأمل الحكومة في حماية المؤسسات والشركات من التقلبات الدولية، في الوقت الذي أدى فيه قرار البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع متزايد في سعر الين الذي يعد ملاذا، ما يضر بالاقتصاد الياباني ومجموعات التصدير الكبرى.

وسجلت بورصة طوكيو ارتفاعا كبيرا مع تراجع سعر الين بعد إعلان آبي عن خطته. وربح مؤشر "نيكاي" لأسهم الشركات الكبرى 1,72% (281,78 نقطة) ليرتفع إلى 16664,82 نقطة بعد ثلاث جلسات من الانخفاض.

أما مؤشر توبيكس لأسهم كل الشركات فقد ارتفع 1,13% (14,73 نقطة) إلى 1321,67 نقطة.

وفي سوق الصرف، ارتفع سعر الدولار إلى 106,54 ين، واقترب من 106 ين عند الإغلاق، مقابل 104,40 ين سجلها أمس. أما سعر اليورو الذي ارتفع ظهرا إلى 117,15 ين، فقد بلغ 116 ينا، أي بزيادة ين واحد عما كان عليه يوم الثلاثاء.