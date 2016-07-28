مؤشر الثقة للاقتصاد التركي يرتفع 14.9% في يوليو

قال معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس إن مؤشر الثقة الاقتصادية للبلاد ارتفع 14.9 % إلى95.7 في يوليو مسجلا أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي.

ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز 100 وتوقعات متشائمة حين ينزل عن هذا المستوى.

وأظهرت البيانات أن قراءة يوليو هي الأعلى منذ ديسمبر العام الماضي 2015.

يذكر أن مشاهد الفوضوية للجنود المتمردين الذين خرجوا إلى شوارع اسطنبول وأنقرة خلال محاولة الإنقلاب الفاشلة تسببت لتراجع الليرة 5%، في أكبر انخفاض له منذ 2008، وذلك في اقتصاد يعتمد على تدفقات رأس المال على المدى القصير.