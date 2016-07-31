6 دول عربية تعتمد على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة

أكد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن منطقة المحيط الهادئ تتصدر الطلب على الغاز حاليا وسط نمو جيد تقوده دول الشرق الأوسط وقارة أوروبا، لافتا إلى نمو الاستثمارات الخاصة في صناعة الغاز بكل جوانبها أخيرا في دول مثل مصر والأردن وباكستان وبولندا، حيث استفادت من بيئة تراجع الأسعار بشكل قياسي في موارد الوقود الأحفوري.

وأكد التقرير أن الغاز الطبيعي يشكل تقريبا ربع الطلب العالمي على الطاقة ويتم توفير 9.8 في المئة من هذا الطلب عن طريق إمدادات وصناعة الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال ستشهد توسعا كبيرا بحلول عام 2020، وهو ما يؤكد اتساع الحصة السوقية لإنتاج الغاز المسال باعتباره مكونا رئيسيا في منظومة الطاقة المستقبلية، وفقا لما نقلتة صحيفة "الاقتصادية".

وأوضح التقرير، الذي استند إلى إحصائيات الاتحاد الدولي للغاز أن حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم بلغت 2.844 مليون طن في عام 2015 بزيادة قدرها 4.7 مليون طن عن عام 2014 وهو مستوى يعتبر أكبر من أي وقت مضى في حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال متجاوزا مستوى قياسيا سابقا بلغ 2.541 مليون طن تم تسجيله في عام 2011.

وأوضح التقرير أن الغاز الطبيعي هو مورد حيوي من موارد الطاقة الرئيسية في العالم التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في انخفاض انبعاثات الكربون في المستقبل ومراعاة الأبعاد البيئية والحفاظ على نظافة الهواء وتحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر.

وأوضح التقرير أن الغاز الطبيعي هو مورد حيوي من موارد الطاقة الرئيسية في العالم التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في انخفاض انبعاثات الكربون في المستقبل ومراعاة الأبعاد البيئية والحفاظ على نظافة الهواء وتحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر.

إلى ذلك، أعد موقع "وورلد أطلس" قائمة بأكثر الدول في العالم اعتمادا على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء تصدرتها تركمانستان وتلتها قطر والبحرين في المركزين الثاني والثالث على الترتيب. حيث يحتل الغاز الطبيعي المركز الثالث خلف النفط والفحم كمصدر للطاقة على مستوى العالم ويوفر 21% من احتياجات الطاقة الأساسية بالعالم.

وتعتمد دول تركمانستان وقطر والبحرين على الغاز الطبيعي في توليد مائة في المئة تقريبا من احتياجاتها من الكهرباء.

وتعتمد عشرة بلاد وهي ترينداد وتوباجو وبروناي والإمارات وروسيا البيضاء وعمان وتونس وأذربيجان والجزائر ومولدوفا وسنغافورة على الغاز الطبيعي في توليد ما يتراوح بين 91 إلى 99.6 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء.

وتعد عمان والإمارات وتركمانستان وقطر والبحرين وترينداد وبروناي وأذربيجان والجزائر من الدول المصدرة للغاز الطبيعي ويعد مصدرا أساسيا في اقتصاداتها.