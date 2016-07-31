كيف جاءت نتائج "اختبارات الجهد" لأكبر 51 بنكا أوروبيا؟

أظهرت نتائج اختبار الجهد لأكبر 51 بنكا أوروبيا، أن لدى البنوك الأوروبية ما يكفي من رأس المال للتصدي لأزمة مالية أخرى، ولكن الاختبار ألقى الضوء على ضعف في بعض البنوك الكبرى.

تتضمن السيناريو الأكثر سوءا لاختبار الجهد دخول الاقتصاد الأوروبي في ركود حاد لـ 3 سنوات، وتعرض معدلات الفائدة وأسعار السندات لصدمات وانخفاض أسعار العقارات، علماً أنه يتم تقييم مدى قدرة البنوك لتحمل هذا السيناريو بناء على نسبة رأس المال الأساسي للأصول المحفوفة بالمخاطر.

إذ إن الحد الأدنى قانونيا لهذه النسبة هو 4.5%، ولكن المحللون وضعوا علامة النجاح بشكل غير رسمي عند 5.5% .

وعلى الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي هذه المرة، بعدم إعطاء البنوك علامة "فشل" أو "نجاح" إلا أن بنك Monte dei Paschi الإيطالي كما كان متوقعا حقق فشلا ذريعا في اختبار الجهد، حيث وصلت نسبة رأس المال الأساسي للأصول المحفوفة بالمخاطر بعد تطبيق السيناريو عند -2.4% ، ما يعني الإفلاس.

غير أن أقدم بنك في العالم قد استبق الأمور، حيث قام بالإعلان عن خطته لجمع 5 مليارات يورو من رأس المال، قبل صدور نتائج الاختبار بساعات قليلة، أي أكثر من 5 أضعاف قيمته السوقية، والتخلص من القروض المتعثرة البالغة 9.2 مليار يورو.

أمّا ثاني أكثر بنك معرضا للضغوط جراء السيناريو السلبي هو Allied Irish bank حيث فصلته عشري النقطة المئوية فقط عن الحد الأدنى من نسبة رأس المال للأصول المحفوفة بالمخاطر.

ولكن على الرغم من أن الملاءة المالية لبعض البنوك الأوروبية الضخمة فاقت الحد الأدنى، إلا أنها جاءت ضمن لائحة أكثر 10 بنوك معرضة للضغوط ، ومن بينها

unicredit ، Barclays، Societe Generale، Deutsche BanK و Commerzbank حيث جاءت النسبة لديه دون متوسط القطاع البنكي الأوروبي، البالغ 9.2%.

في المحصلة ، جاءت نتيجة القطاع بأكمله أفضل من اختبار الجهد لعام 2014، ولكن هناك علامات استفهام كثيرة على مدى دقة هذا الاختبار كون السيناريو السلبي لم يأخذ بالاعتبار عوامل حالية حاسمة.

إذ لم يحتسب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولا معدلات الفائدة السلبية على الرغم من تأثيرها الكبير على أرباح البنوك، ولم يتم أيضا الأخذ بالاعتبار أثر بعض الأنظمة التي سيتم فرضها والتي لم يتم إنهائها بعد مثل بازل 4، ما سيتطلب رأسمال إضافي بواقع 350 مليار يورو لأكبر 100 بنك في العالم. والأهم من ذلك، أن اختبار الجهد استثنى البنوك اليونانية والبرتغالية، مع أنها من أكثر البنوك التي تعاني في أوروبا.