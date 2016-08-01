السعودية: صندوق بـ4 مليارات ريال لدعم رأس المال الجريء

وافق مجلس الوزراء في السعودية، على قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيس صندوق قابض من فئة صندوق الصناديق أوfund of funds برأس مال قدره 4 مليارات ريال.

ويهدف الصندوق للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء أوVANTURE CAPITAL والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كذلك وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التجارة والاستثمار بإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى الاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

وستقوم هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في المملكة، فيما تعمل الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب الصناديق العالمية في هذا المجال لطرح صناديقها في المملكة.