الكويت ترفع أسعار البنزين بنسب تصل لـ80% سبتمبر المقبل

وافق مجلس الوزراء الكويتي على رفع أسعار مادة الجازولين (البنزين) بأنواعه المختلفة اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الأسعار الجديدة، من البنزين لكل لتر، حيث تمت زيادة سعر البنزين الممتاز بنسبة 40%، فيما سيرتفع سعر البنزين الخصوصي 60%، أما البنزين الألترا فيشهد زيادة بنحو 80%.

ووفق توصية اللجنة الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء تقرر أن تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز (85 فلسا/ليتر واحد) والخصوصي 105 فلوس والالترا 165 فلسا.

وتأتي هذه الأسعار بالمقارنة مع 60 فلسا للبنزين الممتاز، و65 فلسا للخصوصي، و90 فلسا لبنزين الالترا.

وقد وجه مجلس الوزراء الكويتي لجنة إعادة دراسة الدعم في الدولة بمراجعة أسعار البنزين كل 3 أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية والأهداف المرجوة من إعادة ترشيد الدعم.