منصة "إكسبو الرقمية".. بوابة لمناقصات بـ25 مليار درهم

قالت منال البيات، نائب رئيس شؤون المشاركة في "إكسبو 2020 دبي"، إنه مع انطلاق مرحلة التنفيذ واستعداداً لاستضافة الحدث العالمي المرتقب، بدأ إكسبو فعلياً بإعطاء الأولوية لتفعيل دور منصاته الإلكترونية لدعم واستقطاب الشركات المحلية والدولية الرائدة للمشاركة بفاعلية في إكسبو من خلال توفير منصة إلكترونية شاملة تسهل على هذه الشركات اقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها إكسبو والتفاعل مع الشركات المسجلة والمشاركة في هذا الحدث الضخم.

وقالت البيات في لقاء مع "العربية.نت" خلال ملتقى ريادة الأعمال التي نظمتها أكسبو أخيراً، إن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه من خلال إطلاق المنصة الإلكترونية هو توفير قاعدة بيانية واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم تواجدهم في هذا الحدث وتفاعلهم مع الشركات الأخرى والاستفادة من الفرص المتاحة للنمو والاستدامة لتلك الشركات الرائدة داخل وخارج الإمارات".

وأضافت البيات "أن إكسبو 2020 دبي يعمل بشعار تواصل العقول وصنع المستقبل، ويتلخص طموحه في توفير منصة لتواصل العقول وتحفيز الأفكار من كل أنحاء العالم لبناء مستقبل أفضل، وهو ما نسعى إلى تحقيقه عن طريق استقطاب الشركات الرائدة في الابتكار والإبداع من داخل الدولة أو خارجها للاستفادة من خبرات تلك الشركات في إقامة حدث استثنائي يمثل قاعدة انطلاق نحو مستقبل يرتكز على التفكير الإبداعي والابتكار، ويشكل مصدر إلهام لملايين البشر الذين سيحضرون إليه، ويترك إرثاً يستفيد منه الوطن.

أكثر من 72 مناقصة

وأضافت يسعدنا كثيراً أننا تعاملنا مع هذه نخبة مميزة من الشركات من خلال إرسائنا لأكثر من 72 مناقصة خلال ديسمبر الماضي، ونتطلع للمزيد من المشاركة والتعاون مع شركات أخرى في المستقبل القريب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرات المتواصلة التي أطلقها "إكسبو 2020 دبي"، بهدف تشجيع مشاركة هذه الفئة المهمة من مجتمع الأعمال في رحلة الاستعداد والتحضير لإقامة هذا الحدث، وإحداث تأثير إيجابي يستفيد منه اقتصاد المنطقة لسنوات عدة حتى ما بعد عام 2020، إذ إن من المتوقع أن ترفد استضافة "إكسبو 2020 دبي" الاقتصاد المحلي بـ71 مليار درهم.

وكان "إكسبو 2020 دبي" أطلق في أبريل 2015 البوابة الرقمية "E-Sourcing Portal" لطرح العقود والمناقصات، بهدف ربط جميع عمليات المشتريات المتعلقة بـ"إكسبو 2020 دبي"، وتسريع آلية الإعلان وطرح المناقصات أمام الشركات المحلية والإقليمية والعالمية بشفافية عالية عبر التسجيل على (المنصة الإلكترونية عبر الرابط).

تشجيع للشركات الرائدة

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة 32.7% من الشركات المسجلة في البوابة الرقمية حتى الآن، البالغ عددها 4633 شركة.

إلى ذلك، فازت العديد من الشركات الرائدة بمناقصات إكسبو أواخر عام 2015، منها "بيت دوت كوم"، و"مجموعة ثينك ويل" و"ناين سيجما"، وهي شركة عالمية تقدم خدمات إبداعية، في تصميم وتقديم التحديات التي سيطرحها "إكسبو لايف"، وهو برنامج معني بالإبداع ويتيح للشركاء التواصل وتبادل الخبرات عبر مؤتمرات وورش عمل تساهم في تشكيل وتحقيق مفاهيم "إكسبو 2020" الفرعية وهي التنقل والاستدامة والفرص.

وفازت شركات صغيرة ومتوسطة بعقود للتعاون مع "إكسبو 2020 دبي"، من بينها "دلما إنتريور"، التي تعمل على تجهيز المكاتب في دبي الجنوب، استعداداً للمرحلة القادمة من التطوير التي ستنطلق في العام 2016، و"ميراج ميديا"، و"ميكساري".

ومن بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل مع إكسبو الشركة المحلية "تايم لابس الشرق الأوسط" التي ستوفر خدمات التصوير الضوئي بتقنيات الفاصل الزمني لأعمال الإنشاء في الموقع، وشركة "بان مد" الأردنية التي ستتولى توفير مولدات كهربائية هجينة.

وفازت "بيت دوت كوم" بعقد مناقصة توفير وتطبيق نظام توظيف إلكتروني، أما مجموعة "ثينك ويل"، فهي شركة تصميم وإنتاج عالمية تضم قاعدة عملائها كبريات الشركات العالمية مثل ديزني وغوغل وسامسونغ ويوتيوب وفيرجين وغيرها، وستعمل مع "إكسبو 2020" لضمان توفير تجربة استثنائية وممتعة لزوّار الحدث.

منصة "تجاري"

إلى ذلك، وقعت "إكسبو 2020 دبي"، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشركة "تجاري" للشراء الاستراتيجي، مذكرة تفاهم استراتيجية تتيح لآلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، المشاركة في مناقصات الحدث الضخم، الذي يرتقبه العالم عام 2020، والذي تقدر كلفته بـ25 مليار درهم.

وذكرت مؤسسة محمد بن راشد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنسبة 42% من إجمالي فرص العمل في دبي، كما تدر 40% من إجمالي القيمة المضافة".

ووفقاً لمذكرة التفاهم، ستُعتمد تلقائياً جميع الشركات المسجلة في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، البالغ عددها حالياً 3500 شركة، وتلك التي ستسجل مستقبلاً، كمزودي خدمات محتملين لـ"إكسبو 2020 دبي".