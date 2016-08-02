"العربية" تكشف ملامح أكبر صندوق عربي للاستثمار بالتقنية

علمت "العربية" أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، يقود جهود مجموعة من أبرز المستثمرين في العالم العربي، لتأسيس أكبر صندوق للاستثمار في التكنولوجيا بالعالم العربي.

ويستهدف الصندوق جمع استثمارات بمليار دولار تخصص لمشاريع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، بهدف خلق اقتصاد تشاركي جديد للمنطقة العربية ككل.

وسيقوم الصندوق، بحسب ما علمته "العربية"، بالبحث عن فرص شراء المشاريع التكنولوجية العاملة في القطاعات الواعدة، ومنها التجزئة والموضة والنقل والإعلام وغيرها.

وسيكون المجال مفتوحاً أمام كافة رواد الأعمال العرب للاستثمار في هذا الصندوق.

تأتي هذه الخطوة، متزامنة مع خطوات استثمارية أخرى قام بها العبار في الآونة الأخيرة، حيث قاد العبار مجموعتين استثماريتين لشراء 16% من شركة "أرامكس"، بهدف تأسيس أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم العربي. إضافة إلى تأسيس أول منصة إلكترونية متكاملة للمدفوعات في المنطقة.

من جهة أخرى، تولى العبار قيادة مجموعة "أدبتيو" والتي نجحت بشراء حصة الخرافي في شركة "أمريكانا" مقابل مليارين و360 مليون دولار.