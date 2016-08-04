أميركا: القطاع الخاص يضيف 179 ألف وظيفة في يوليو

أظهر تقرير أصدرته مؤسسة إيه.دي. بي، أن أصحاب العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة وظفوا 179 ألف عامل في يوليو، في حين كانت التوقعات أشارت لزيادة قدرها 170 ألف وظيفة.

وتأتي بيانات ADP قبل تقرير وزارة العمل الأميركية عن وظائف القطاعات غير الزراعية الذي يصدر غداً، وهو تقرير أشمل كونه يتضمن التوظيف في القطاعين العام والخاص.

وجرى تعديل الزيادة في عدد وظائف القطاع الخاص في الشهر السابق بالرفع لتصبح 176 ألفا بدلا من 172 ألفاً في التقديرات الأولية.



وتوقع خبراء اقتصاد نمو عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بواقع 170 ألف وظيفة في يوليو انخفاضا من 265 ألفا في الشهر السابق، وفق استطلاع قامت به وكالة "رويترز" .

ومن المتوقع أن يزيد إجمالي عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 180 ألفا. وتشير التوقعات إلى تراجع معدل البطالة إلى 4.8 % في يوليو من 4.9 % في الشهر السابق.