المركزي الألماني: نمو أوروبا مستمر رغم انفصال بريطانيا

قال ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) في مقابلة نشرت اليوم الخميس إن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يغير بشكل أساسي توقعات منطقة اليورو.

وقال فايدمان لصحيفة دي تسايت الألمانية الأسبوعية "انطباعي هو أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو لم تتغير بشكل أساسي بعد التصويت بانفصال بريطانيا."

وأضاف "ربما يكون هناك تباطؤ بسيط لكن الاتجاه الصعودي سيستمر." وقال إن من المبكر جداً إعطاء أي توقعات يعول عليها لما قد يعنيه ذلك بالنسبة لتطورات الأسعار مستقبلاً."

وكرر فايدمان رأيه بأن فعالية السياسة النقدية شديدة التساهل ستقل مع الوقت وأن المخاطر والآثار الجانبية ستزداد.

وقال للصحيفة "لكن أقول مجددا إن الضبابية واضحة حاليا ونحتاج للانتظار أولا ترقبا لمؤشرات اقتصادية تفصيلية من أجل تحسين القدرة على تقييم عواقب التصويت بانفصال بريطانيا."