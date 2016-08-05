الزيادة في الوظائف الأميركية تفوق التوقعات

زاد التوظيف بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو، وارتفعت الأجور مما سيعزز توقعات تسارع النمو الاقتصادي ويزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام.



وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت 255 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع تنامي التوظيف على نطاق واسع بعد صعود معدل بالزيادة بلغ 292 ألفا في يونيو.



واستقر معدل البطالة دون تغير عند 4.9% مع انضمام أعداد إضافية إلى سوق العمل. ومما يبرز قوة سوق العمل زيادة متوسط الأجر في الساعة ثمانية سنتات. وتقرر تعديل الوظائف الجديدة في مايو بالزيادة إلى 24 ألفا من 11 ألفا.



وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 180 ألفا في يوليو، وتراجع معدل البطالة عشر نقطة مئوية إلى 4.8%.