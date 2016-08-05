تراجع البطالة في المغرب إلى 8.6%

أظهرت الأرقام الرسمية اليوم الجمعة، تراجع معدل البطالة في المغرب إلى 8.6% في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 8.7% في الفترة ذاتها قبل عام، مع تركز نمو التوظيف في قطاعي الإنشاءات والخدمات.



وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن "قطاعات الخدمات والبناء والصناعة أضافت 149 ألف وظيفة جديدة، مما ساعد في تعويض فقد 175 ألف وظيفة في القطاع الزراعي من جراء الجفاف الحاد".