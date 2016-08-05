تعرف على 3 قطاعات مستهدفة بالتوطين في السعودية

حدد برنامج التوطين الموجه في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ثلاثة قطاعات ضمن أولوياته المستهدفة بالتوطين، وذلك بعد نجاح التوطين الموجه في قطاع محلات الجوالات وملحقاتها، إذ يضع البرنامج أولوياته لقطاعات الصيدليات، ووكالات السيارات، والمشاغل النسائية.

وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة "مكة"، تبنت الوزارة أربعة محاور لتحديد القطاعات المستهدفة بالدرجة الأولى بالتوطين، من ضمن قطاعات أنشطة التجزئة، حيث راعت بها جاذبية القطاع للسعوديين عبر البيانات المسجلة في برنامج نطاقات، وتوافر العرض وسهولة التدريب في القطاع المستهدف.

يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مفرج الحقباني، أصدر قراراً مطلع مارس الماضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، معتمدا سياسية تدرجية في التوطين عبر فرض التوطين الجزئي بنسبة 50% خلال ثلاثة أشهر الأولى انتهت مطلع رمضان، ثم التوطين الكلي في بداية ذي الحجة المقبل، وتزامن القرار مع تدشين دورات تدريبية في صيانة الجوالات لاقت إقبالا كبيرا بكل فروع مؤسسة التدريب التقني والمهني، وفقاً للصحيفة.