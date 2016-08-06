بيانات الوظائف تدفع وول ستريت لأقوى أداء يومي هذا الشهر

سجلت الأسهم الأميركية أفضل أداء يومي خلال الشهر الحالي، حيث أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند مستويات قياسية مرتفعة بعد بيانات قوية بشأن سوق العمل للشهر الثاني على التوالي زادت التفاؤل بأن الاقتصاد ينمو بوتيرة مطردة.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الوظائف غير الزراعية زادت 255 ألف وظيفة الشهر الماضي مع تنامي التوظيف على نطاق واسع بعد صعود معدل بالزيادة بلغ 292 ألفا في يونيو/حزيران. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 180 ألفا في يوليو/تموز.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 191.48 نقطة، بما يعادل 1.04 بالمئة ليصل إلى 18543.53 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.62 نقطة أو 0.86 بالمئة ليسجل 2182.87 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 54.87 نقطة أو 1.06 بالمئة إلى 5221.12 نقطة.

وخلال الأسبوع ارتفع داو جونز 0.6 بالمئة، وزاد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.4 بالمئة، كما زاد ناسداك المجمع 1.1 بالمئة.