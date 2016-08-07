فنزويلا تبرم اتفاقات لاستثمار مناجم بـ4.5 مليار دولار

وقعت الحكومة الفنزويلية اتفاقات لاستثمار مناجم مع 8 شركات بينها الكندية "كاناديان غولد ريزرف"، تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار، في وقت يشهد اقتصاد البلاد انهياراً مع انخفاض أسعار النفط.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال توقيع هذه الاتفاقات مع مجموعات فنزويلية وأجنبية بينها الكندية "اينيرغولد"، "نوقع عقودا بقيمة 4.5 مليار دولار تمتد لبقية العام 2016 والعام 2017".

وأضاف الرئيس الاشتراكي أن المفاوضات ستنجز الأسبوع المقبل مع المستثمرين المحليين والدوليين "حول مبلغ كبير، بمليارات الدولارات"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

وتقع المشاريع في منطقة أورينوكو المنجمية التي تضم احتياطات كبيرة من الذهب والألماس والحديد والنحاس وغيرها.

وقال وزير تطوير المناجم روبرتو ميرابال إن العقد المبرم مع الكندية "غولد ريزرف" يتعلق باستثمار الذهب والنحاس في إطار مشروع لاس بريزاس الذي يمتد 27 عاما وتتوقع الدولة أرباحا منه تبلغ 14 مليار دولار.

وفي إطار هذه العقود الجديدة ستحصل الدولة الفنزويلية على 55% من العائدات إلى جانب الضرائب والرسوم.

ويأتي توقيع هذه العقود بينما تشهد فنزويلا انكماشا عميقا منذ سنتين على الأقل بسبب انخفاض أسعار النفط المصدر الأساسي لوارداتها.