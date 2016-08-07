"قناة السويس" تسجل إيرادات بـ3.2 مليار دولار في عام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس،‭‭‭ ‬‬‬‬إن إيرادات القناة زادت بنسبة 4% خلال الفترة من أول يناير كانون الثاني حتى اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل مشروع توسعة القناة الذي افتتح العام الماضي.

جاء ذلك خلال احتفال أقيم بمدينة الإسماعيلية بمناسبة مرور عام على افتتاح مشروع توسعة القناة، والذي تضمن شق تفريعة جديدة للقناة التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.

وقال مميش إن إيرادات قناة السويس خلال الفترة من أول يناير كانون الثاني وحتى السادس من أغسطس آب بلغت ثلاثة مليارات و183 مليون دولار مقابل ثلاثة مليارات و59 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع حجم التجارة العالمية.

وذكر أن الإيرادات زادت هذا العام بنسبة 13 بالمئة بالجنيه المصري.

وربما يعود ذلك لانخفاض قيمة الجنيه بقدر كبير أمام الدولار الذي وصل سعره في السوق الرسمي ‭‭‭8.78.

وتضمن مشروع توسعة القناة الذي يعرف في مصر باسم مشروع قناة السويس الجديدة حفر مجرى ملاحي مواز للقناة القديمة بطول 35 كيلومترا وبعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدما.

وتضمن المشروع أيضا توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول حوالي 27 كيلومترا وتفريعة البلاح بطول نحو عشرة كيلومترات ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترا.

وتكلف المشروع الذي نفذ في عام واحد ثمانية مليارات دولار تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12% لمدة خمس سنوات.

وتقول مصر إن المشروع سيكون نواة لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة.

وتأمل مصر أن تسهم هذه التوسعة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 ارتفاعا من نحو خمسة مليارات دولار في الوقت الراهن.

وتأمل أيضا أن تسهم في تحسين الاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 17.546 مليار دولار في يونيو حزيران بعدما كان يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وانتقد معارضون وخبراء اقتصاد مشروع قناة السويس الجديدة وقالوا إنه لن يحقق المرجو منه في ظل تراجع حجم التجارة العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال في كلمة ألقاها أمس "خلال العام الماضي... بعض الناس تصوروا أن انخفاض التجارة العالمية وركود الاقتصاد سيكون له تأثير سلبي على دخل قناة السويس. لكن بمنتهى الشفافية السيد رئيس الهيئة يقول لنا بالأرقام... إنه حصل نمو."

وأضاف السيسي "خذوا بالكم أن كل إنجاز يوضع بجواره محاولة للتشكيك في نجاح هذا الإنجاز كي لا يبقى هناك أمل ويكون هناك إحباط دائما."

ووفقاً للأرقام الصادرة عن هيئة قناة السويس تراجعت إيرادات القناة عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار من 5.465 مليار دولار عام 2014.