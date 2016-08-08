أجور رؤساء الشركات البريطانية تقفز 10% لـ7 ملايين دولار

أظهر مسح أجرته مؤسسة "هاي باي سنتر" أن متوسط أجور رؤساء الشركات المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني، ارتفع أكثر من 10% في 2015 إلى 5.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 7.15 مليون دولار، مقارنة بـ 4.96 مليون إسترليني في 2014.

وأشار المسح إلى أن أجور الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة على المؤشر البريطاني ارتفعت حتى الآن 33 % منذ 2010.

واستنكرت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيرازا ماي الفجوة المتزايدة بين المبالغ التي يتقاضاها رؤساء الشركات، وتلك التي يتقاضاها العمال العاديون، متعهدةً بتنظيم الحوافز في ظل مساعيها لكبح الأجور المبالغ بها.

ووفقا للمسح، فإن الرؤساء التنفيذيين الثلاثة الأعلى أجرا بين الشركات المدرجة على مؤشر الأسهم القيادية هم مارتن سوريل الرئيس التنفيذي لشركة دبليو.بي.بي للدعاية والإعلان، وتوني بيدجلي مدير شركة بيركلي لبناء المنازل، وراكيش كابور رئيس شركة ريكيت بنكيزر.

وكان إجمالي الأجر الذي تقاضاه سوريل البالغ 70 مليون إسترليني واحد من أعلى الدخول في تاريخ بريطانيا.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة هاي باي سنتر هي مؤسسة أبحاث مستقلة ترصد أجور المسؤولين التنفيذيين وتدعو إلى تقليص الفجوة في الأجور.