بيانات تجارية تظهر انخفاض العملة الصينية مقابل الدولار

في أحدث مستجدات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أظهرت بيانات التجارة في الصين الانخفاض الكبير لسعر اليوان مقابل الدولار خلال السنة الماضية، حيث ارتفعت الصادرات بواقع 3% عند احتسابها باليوان في حين انخفضت بـ 4.4% عند احتسابها بالدولار، لتصل إلى نحو 185 مليار دولار.

أما واردات الصين فقد سجلت انخفاضاً للشهر الحادي والعشرين على التوالي، متراجعة بـ 12.5% إلى 132 مليارا و400 مليون دولار، ولكن باليوان، لا يتجاوز التراجع 5.7%.

وبذلك، يكون الفائض التجاري الصيني قد ارتفع بنحو 9% إلى 52 مليارا و300 مليون دولار في يوليو. أما فيما يخص الواردات النفطية فقد، استوردت الصين 31 مليون طن من النفط الخام خلال الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 1.5% عن الشهر الذي سبقه.