أزمات جنوب السودان السياسية ترفع التضخم إلى 600%

قال مكتب الإحصاءات في جنوب السودان إن التضخم ارتفع إلى أكثر من مثليه في يوليو/تموز ليصل إلى 661.3 بالمئة على أساس سنوي مع استمرار ترنح الاقتصاد تحت وطأة الصراع الأهلي.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان/ إن التضخم قفز من 309.6 بالمئة قبل شهر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية. وزادت الأسعار 77.7 بالمئة عن الشهر السابق في يوليو/تموز.

وكان جنوب السودان المنتج للنفط قد انفصل عن السودان في 2011 لكن حربا أهلية اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2013 بعد نزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار، عصف ذلك بالاقتصاد ودفع الأسعار للارتفاع.

وفي يونيو/حزيران قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة/ إن ما يصل إلى 4.8 مليون شخص في جنوب السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء/ وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الصراع.