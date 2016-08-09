أول انكماش بريطاني بعد قرار الخروج من "الأوروبي"

كشفت توقعات للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن الاقتصاد البريطاني بدأ بالانكماش في يوليو الماضي، وهو الشهر التالي لتصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقدر المعهد أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنحو 0.2 في المئة في يوليو، مخفضا النمو الفصلي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية الشهر الماضي إلى 0.3 في المئة، مقارنة بـ 0.6 في المئة في الاشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو. وأشار المعهد إلى احتمال حدوث ركود فني بحلول نهاية 2017.

لكن في بيانات معاكسة، شهد الربع الثاني من العام الحالي أسرع نمو للإنتاج الصناعي البريطاني منذ 1999، متجاهلاً الضبابية الناجمة عن الاستفتاء على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي الذي أجري في الثالث والعشرين من يونيو.