خطة ترامب الاقتصادية.. محاولة لملمة جراح الطبقة الكادحة

سعى المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب لاكتساب قوة دفع بخطبة اقتصادية أعلن فيها عن خطط لإعفاءات ضريبية جديدة ووقف العمل بقواعد تنظيمية بينما قام محتجون بمقاطعته مرارا.

وقال ترامب إن خطته تتضمن فرض تعليق مؤقت على إصدار قواعد اتحادية جديدة وخفض معدلات ضرائب الدخل والشركات ومخصصات جديدة للآباء والأمهات العاملين الذين يتحملون تكاليف رعاية أطفال.

وقال ترامب في نادي ديترويت الاقتصادي، وهو ملتقى تقليدي للمرشحين السياسيين لمناقشة خططهم الاقتصادية، إن السياسات التي تدعمها منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون أضرت باقتصاد ميشيغان، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابع "إنها مرشحة الماضي. خططنا هي حملة المستقبل".

وستعرض كلينتون خطتها الاقتصادية خلال كلمة تلقيها في ميشيغان يوم الخميس. وفي بيان قبل كلمة ترامب قالت حملتها الانتخابية، إن خطته ستمنح إعفاءات ضريبية للأثرياء والشركات الكبرى، وستضر بالأسر العاملة وتدفع إلى الركود.

وتعد خطبة ديترويت أول كلمة لترامب في مجال الاقتصاد منذ أعلن عن تشكيل طاقم من 13 مستشارا اقتصاديا الأسبوع الماضي، والذي عقد أول مؤتمر له بالهاتف أمس الأحد. وتأتي أيضا بعد ما يعتقد أنه أسوأ أسبوع له كمرشح رئاسي لانتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال رون بونجين، الخبير الاستراتيجي الجمهوري في واشنطن "إنه يحاول اكتساب قوة دفع بعد إخفاقات كبيرة على مدى الأيام العشرة الأخيرة".

واقترح ترامب اليوم خفض شرائح الضريبة الاتحادية على الدخل من سبع إلى ثلاث شرائح، وخفض الحد الأعلى إلى 33% من 39.6%. وقال ترامب في وقت سابق، إنه سيخفض الحد الأعلى لتلك الضريبة إلى 25%، وهو مقترح قال كثير من خبراء الضرائب إنه سيخفض بشكل حاد إيرادات الحكومة، ويؤدي إلى تفاقم العجز.

وفي سبتمبر الماضي، اقترح دونالد ترامب تخفيض عدد الشرائح التي تحدد قيمة ضريبة الدخل من سبع إلى أربع. واقترح ترامب الاثنين ثلاث شرائح من 12 و25 و33%، مقابل نسبة قصوى من 39,6% معتمدة اليوم.

وهو يؤيد خفض الضريبة المفروضة على الشركات من 35% الى 15%.

ودعا ترامب إلى خفض جديد لتكلفة رعاية الأطفال. وتوجد حاليا إعفاءات ضريبية لرعاية الأطفال والقصر تتحدد بناء على الدخل بحد أقصى ثلاثة آلاف دولار للفرد، وستة آلاف دولار لفردين. وهناك اقتراح شعبي آخر أعده كما قال مع ابنته ايفانكا، وهو حسم كامل نفقات حضانة الأطفال من الضرائب، ما قد يعود بالنفع عموما على الأسر الميسورة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال "اقترح خفضا عاما لضريبة الدخل خاصة بالنسبة للأميركيين من الطبقة الوسطى"، لأن ذلك "سيخلق ملايين الوظائف".

ووعد المليادير الشعبوي الذي قطع مع النهج الجمهوري بإعادة الاستثمار في البنى التحتية، كما كرر أيضا تنديده باتفاقيات حرية التبادل، خاصة بالشراكة عبر المحيط الهادئ التي وقعها باراك أوباما ويعرقلها حاليا الكونغرس.

وقال "ان هيلاري كلينتون دعمت الاتفاقات التجارية التي أفقدت هذه المدينة وهذه البلاد وظائفها وثرواتها"، مشيرا إلى الاتفاقية التي وقعها الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1993 مع المكسيك وكندا ويعد بإعادة التفاوض بشأنها. واعتبر "إن لم نحسن بنودها فإننا سننسحب".

وتعهد أيضا بتعديل بعض اتفاقات التجارة الدولية، ومن بينها اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية مع كندا والمكسيك، والذي أقر بقانون صدر عام 1994 حينما كان بيل كلينتون زوج المرشحة هيلاري رئيسا للولايات المتحدة. ويلقى منتقدون باللوم على ذلك الاتفاق في فقد الوظائف الأميركية.