يلدرم: الأتراك حولوا 11 مليار دولار لليرة بعد الانقلاب

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم اليوم الثلاثاء إن الأتراك حولوا 11 مليار دولار إلى الليرة التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في الشهر الماضي مما "ضخ الدماء في شريان" الاقتصاد.

وفي كلمة أمام أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم قال يلدرم إن تركيا تعمل على خفض فائدة قروض الإسكان وتوظيف 15 ألف مدرس جديد و10 آلاف ضابط شرطة جديد بعد إجراءات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل.

من جهة أخرى قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه ينتظر توقيع اتفاقية استثمار مع إحدى أبرز الشركات القابضة في تركيا اليوم الثلاثاء خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لروسيا.

ومن المقرر أن يجري أردوغان مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد ظهر اليوم الثلاثاء لتوطيد التقارب في العلاقات بعد أشهر من توترها بسبب إسقاط الجيش التركي طائرة حربية روسية في نوفمبر تشرين الثاني. ويتضمن جدول أعمال المباحثات الصراع الدائر في سوريا إلى جانب التجارة والطاقة والاستئناف المحتمل لرحلات الطيران العارض (الشارتر) الروسية إلى تركيا.

ولم يكشف صندوق الاستثمار الروسي المباشر التابع لبنك التنمية الحكومي في.إي.بي عن المزيد من التفاصيل، مكتفياً بالقول إن الاتفاق المزمع سيتمخض عن استثمارات مشتركة بمئات الملايين من الدولارات في عدد كبير من القطاعات.

وتأسس صندوق الاستثمار الروسي المباشر البالغ رأسماله الاحتياطي 10 مليارات دولار عام 2010 لضخ استثمارات مشتركة مع الشركات الأجنبية، بهدف توفير قدر أكبر من الارتياح لتلك الشركات في ظل مناخ الأعمال الذي تكتنفه الضبابية في روسيا.