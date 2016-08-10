أرقام الإنتاجية الأميركية والوظائف تضغطان على الدولار

تراجعت الإنتاجية غير الزراعية بالولايات المتحدة على غير المتوقع في الربع الثاني من العام، ما يشير إلى ضعف مطرد قد يثير المخاوف بخصوص أرباح الشركات وقدرتها على مواصلة التوظيف بمعدلات قوية.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الإنتاجية التي تقيس ناتج الساعة للعامل الواحد قد تراجعت بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وهذا هو التراجع الفصلي الثالث على التوالي، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال جوزيف لافورنا، كبير الاقتصاديين لدى دويتشه بنك للأوراق المالية في نيويورك "السبب في أن الاقتصاد مازال قادرا على النمو هو مساهمة العمالة. الشركات توظف الناس بمعدل معقول.

"لكن لا نعتقد أن هذا يمكن أن يستمر، لأن التوظيف القوي مع إنتاجية ضعيفة يعني بالضرورة مزيداً من التدهور في هوامش أرباح الشركات."

وكانت الإنتاجية تراجعت 0.6% في الربع الأول. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعها 0.4% في الربع الثاني.