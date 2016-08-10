تركيا:30% نمو التبادل التجاري مع إيران منذ رفع العقوبات

قال وزير الجمارك التركي، بولنت تفنكجي، إن التبادل التجاري مع إيران زاد 30% بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها.

وذكر الوزير في تصريحات أدلى بها في أنقرة، أن الشركات الإيرانية والتركية تعمل معا في استثمارات مشتركة في دول أخرى.

وفي سياق منفصل، أكد تفنكجي أن بلاده خسرت صادرات بقيمة مليار دولار خلال الشهور 7 الأولى من العام بسبب الأزمة الدبلوماسية التي نشبت مع روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، حيث أعلنا تعجيل التعاون في مجال التجارة والطاقة وتجديد العلاقات بعد إسقاط تركيا طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية في العام الماضي.

يذكر أنه بعد إسقاط الطائرة فرضت موسكو عقوبات على الصادرات التركية.