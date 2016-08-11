تباطؤ نمو نيويورك يلف مدينة الأضواء بغيوم اقتصادية

قال مراقب حسابات مدينة نيويورك إن اقتصاد أكبر مدينة في الولايات المتحدة ومركزها المالي تباطأ في الربع الثاني من هذا العام بفعل انخفاضات في خلق الوظائف وإيرادات ضريبة الدخل ساهمت في أبطأ وتيرة للنشاط منذ الربع الرابع من 2013 .

وسجلت نيويورك زيادة بلغت 1.7% في الناتج الاجمالي للمدينة في الربع الثاني انخفاضا من نمو بلغ 4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وقال سكوت سترينجر مراقب حسابات مدينة نيويورك "اقتصاد مدينتنا ما زال ينمو.. لكن في 2016 تحولنا من الركض عدوا إلى الهرولة... هذا التقرير يؤكد أن انتعاشنا لم يعد يكتسب زخما."

ومع هذا فإن اقتصاد مدينة نيويورك تمكن من التفوق على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الذي سجل زيادة بلغت 1.2% في الربع الثاني.

وقال التقرير إن الاقتصاد الأميركي تأثر سلبيا بأكبر هبوط في الاستثمار الخاص المحلي في سبع سنوات والشكوك التي تحيط بسياسة أسعار الفائدة وانخفاض أسعار الطاقة.

وأضافت مدينة نيويورك 13400 وظيفة في القطاع الخاص في الربع الثاني من العام، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.4% تتوارى أمام قفزة قياسية بلغت 42100 وظيفة جديدة في الربع الأول.

وانخفضت إيرادات ضريبة الدخل 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار.