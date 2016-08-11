4787 رخصة تجارية في أبوظبي بـ6 أشهر

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 4787 رخصة في النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لتقرير نشرته أمس، منها 2339 جديدة في الربع الأول و2448 في الربع الثاني، ليصل عددها الإجمالي على مستوى الإمارة إلى 110445 رخصة.

واعتبر وكيل الدائرة بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري أن نتائج مؤشرات النصف الأول تعكس استمرار الطلب على نشاطات تجارية متنوعة من قبل رجال الأعمال المواطنين والأجانب، بحسب ما ورد في صحيفة "الحياة".

ولفت المنصوري إلى أن مركز أبوظبي للأعمال في الدائرة "أعلن أخيراً تقليص متوسط عدد إجراءات إصدار التراخيص التجارية بنسبة 50%، وعدد الأيام لبدء النشاط إلى النصف، فضلاً عن خفض متوسط كلفة إصدار التراخيص 30%، والعمل على إنجاز النظام الموحد لإصدارها بحلول العام المقبل".

من جهته، أشار المدير التنفيذي لـ "مركز أبوظبي للأعمال" التابع للدائرة محمد منيف المنصوري، إلى مبادرات أطلقها المركز أخيراً من أبرزها خدمة تطبيق التجديد السريع، وتوفير 14 خدمة إلكترونية تعنى بمعاملات التراخيص التجارية.

وأوضح أن المركز أنجز الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية محلية واتحادية، لتصل معها معاملات التراخيص التجارية إلكترونياً إلى نسبة تزيد على 92% من المعاملات الإجمالية.

وقال المنصوري إن مع إنجاز تفعيل نظام الربط الإلكتروني، سيتمكن زبائن المركز من استخراج الرخصة الجديدة في فترة تتراوح بين يومي عمل و4 أيام، ما يسهّل لهم الحصول على معاملتهم من دون الرجوع إلى الجهات المعنية، ويبقى المركز النافذة الوحيدة له لتقديم طلب الحصول على الترخيص التجاري مرفقاً بالمستندات، ما يخفف الازدواجية في الأعمال واختصار الوقت وتوفير الجهد للحصول على الخدمة.