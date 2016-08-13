حكومة تركيا تتعهد بضمان الاستقرار للاستثمارات الأجنبية

أكد رئيس الوزراء التركي ، بن علي يلدرم، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها بلاده في منتصف الشهر الماضي لم تتمكن من زعزعة الاقتصاد التركي.

وقال يلدرم، في تصريح نقلته وكالة أنباء "الأناضول" ، الليلة الماضية: إن الدولار والليرة التركية لا يواجهان أي مشكلات في الأسواق، وإن نسبة الفوائد لم تشهد تذبذباً له أهمية، وأن تركيا تسير نحو المستقبل بخطى ثابتة.

وتعهد رئيس الوزراء التركي، بدعم حكومته لقطاع الاقتصاد، لافتاً إلى أنها تقدم كل أشكال التسهيلات من أجل تطوير هذا القطاع، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

وطمأن يلدرم، رجال الأعمال الأتراك والأجانب، بخصوص الوضع الاقتصادي والاستقرار في البلاد ، مؤكداً ضرورة ألا يتردد المستثمرون المحليون والأجانب بأي من الأشكال في إقامة استثماراتهم داخل تركيا.