الكويت تنفي اقتراض 55 مليار دولار من الأسواق

نفت دولة الكويت اليوم اقتراضها 55 مليار دولار من الأسواق الداخلية والخارجية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزارة المالية الكويتية في بيانها نفي صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول هذا القرض مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة تماماً.

وأشارت الوزارة إلى أن لديها خطة متدرجة أعلنتها بجانب المبالغ التي سيتم إصدار أدوات الدين العام بها لهذه السنة وفق استراتيجيتها وذلك في ضوء متغيرات أسعار النفط.

ودعت الوزارة الى ضرورة توخي الدقة في نشر مثل تلك المعلومات التي تؤثر سلبا في الاقتصاد الوطني وسمعة الكويت.