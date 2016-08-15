الخطوط السعودية تتسلم 25 طائرة جديدة خلال أشهر

كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية أنها ستتسلم أول طائرة من طراز (A330) الإقليمية الجديدة من شركة إيرباص يوم الخميس المقبل، كأول مشغل في العالم لهذا الطراز من الطائرات، والأولى من 20 طائرة من هذا الطراز.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر إن الطائرة الجديدة ستشكل إضافة لأسطول "السعودية" الذي يشهد تحديثاً ونمواً غير مسبوقين تنفيذاً لبرنامج التحول في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية والذي يواكب برنامج التحول الوطني ويلبي متطلبات رؤية المملكة 2030 ويحقق أهدافها.

وأعلن الجاسر عن إنجاز جديد حيث سيتم خلال الأشهر الأربعة المقبلة وقبل نهاية العام الحالي 2016م استلام 25 طائرة جديدة من أحدث ما أنتجته شركتا إيرباص وبوينغ منها 21 طائرة عريضة الحجم .

وأكد الجاسر أن وصول الطائرات الجديدة سيساهم في توفير السعة المقعدية اللازمة لمواكبة الزيادة المضطردة في حركة السفر وتعزيز دور "السعودية" في خدمة حركة السفر المتنامية خصوصاً على القطاع الداخلي والذي يشكل ما ثلثي حجم العمليات التشغيلية للخطوط السعودية ورحلاتها لخدمة هذا القطاع وبمعدلاتٍ تشغيلية سجلت في العام الماضي 2015م ما يقارب 200 ألف رحلة، نقلت على متنها ما يزيد على 17 مليون ضيف من وإلى 27 مطارا داخليا.