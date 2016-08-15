السعودية ستبحث مع مصر استغلال موارد بحرية حدودية

وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، بالتباحث مع مصر حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون، في استغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر على جانبي خط الحدود البحرية بين البلدين.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تكليف الهيئة العامة للاستثمار بمهمة إصدار التراخيص لمكاتب الاتصال الاقتصادية والفنية في المملكة وتجديدها أو إنهائها.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالي الماضي. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لديوان المراقبة العامة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن أعوام مالية سابقة.