ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو أكثر من المتوقع

قال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء، إن فائض تجارة منطقة اليورو مع بقية العالم نما أكثر من المتوقع في يونيو، مع تراجع واردات المنطقة بوتيرة أسرع من تقلص الصادرات.

ومع انخفاض الصادرات في القراءة غير المعدلة بنسبة 2%، وتقلص الواردات بنسبة 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، زاد الفائض التجاري لمنطقة اليورو إلى 29.2 مليار يورو (32.91 مليار دولار)، مقارنة مع 25.8 مليار في التوقعات التي جاءت في استطلاع لآراء ستة محللين أجرته "رويترز".

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل انخفض الفائض التجاري قليلا إلى 7.7 مليار يورو في يونيو، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وفي الأشهر الستة الأولى من العام، سجلت صادرات وواردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة أكبر وتيرة انخفاض تلتها المواد الخام. وكانت هناك زيادة طفيفة في واردات الكيمياويات والآلات والسيارات إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير إلى يونيو، بحسب ما ذكره "يوروستات".