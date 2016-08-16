جهود 5 وزارات سعودية تقود لتوطين 21 ألف منشأة اتصالات

أفضى التنسيق والتكامل العملي بين 5 وزارات سعودية هي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، لإنفاذ قرار توطين قطاع الاتصالات، إلى التزام أكثر من 21 ألف منشأة بالمرحلة الأولى من التوطين بواقع 50%، وذلك بعد مرور 70 يوماً على بدء حملات التفتيش.

ووفقاً لما أسفرت عنه نتائج الزيارات الميدانية على مواقع الاتصالات في المملكة، تصدرت منطقة نجران المنشآت الملتزمة بنسبة 95%، تلتها المنطقة الشرقية بـ 93%، ثم الحدود الشمالية بنسبة 91%، ومنطقة تبوك بـ 90%، في حين وصلت نسبة المنشآت الملتزمة إلى 89% في كل من الرياض والقصيم وحائل.

وكانت الفرق التفتيشية قد نفذت منذ غرّة رمضان الماضي وحتى الحادي عشر من شهر ذي القعدة الحالي، 24619 زيارة في كافة أنحاء المملكة، ضبطت خلالها 3343 مخالفة، تم إحالة 2452 منها إلى لجنة العقوبات، في حين أغلقت 1881 منشأة وأنذرت 891 محلاً آخر كان مغلقا.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، فهد بن عبدالله العويدي، أن القرار يشمل جميع فئات وأحجام المنشآت، مشيراً إلى استمرار الحملات التفتيشية التي تنفذها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، إلى جانب الرافد الأمني، لحين توطين القطاع بالكامل في الأول من ذي الحجة.

ودعا العويدي المنشآت إلى الالتزام بتطبيق القرار الوزاري، القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.

كما دعا وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، عملاء الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.