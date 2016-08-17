الإمارات ثالث وجهة مفضلة عالمياً للبريطانيين بهدف العمل

قالت صحيفة تلغراف البريطانية إن الإمارات تحتل المركز الثالث عالمياً، بعد أستراليا والولايات المتحدة، بالنسبة للبريطانيين الباحثين عن عمل أو إقامة طويلة خارج البلاد.

وأظهر استطلاع أجرته الصحيفة بين البريطانيين، أن 92% من البريطانيين العاملين والمقيمين في الإمارات يحصلون على رواتب أعلى، في حين أن 84% منهم إيستمتعون بمناخ العمل، بينما 82% منهم أمامهم فرصاً رائعة للتطور والترقي في أعمالهم، وفقاً لما ورد في صحيفة "البيان".

وظلت أستراليا في المركز الأول في هذا الاستطلاع، واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني، بينما صعدت دول الشرق الأقصى، الصين وسنغافورة وهونغ كونغ، في ترتيها المفضل لدى البريطانيين الباحثين عن عمل، بسبب تحسن نوعية الحياة.

من ناحية أخرى، قال موقع اكسباترايت البريطاني إن تكلفة الإقامة في دبي تقل عن مثيلتها في لندن بنسبة 19.16 %.

وأشار الموقع إلى أن الفكرة السائدة عن ارتفاع تكلفة المعيشة في دبي ترجع إلى شهرة الإمارة بأنها مدينة أصحاب الملايين.

وأضاف الموقع أن دبي نوعت اقتصادها منذ الخمسينيات حتى الآن، إلى أن تحولت إلى مركز للموانئ والتجارة والخدمات والتمويل والسياحة.

يذكر أن من عوامل جذب الوافدين للعمل في دبي يعود لعدم وجود ضرائب.

وبالمقارنة ببريطانيا فإن تكلفة السكن في دبي تقل بنسبة 3.12 %، في الوقت الذي ترتفع فيه الأجور على مثيلتها في بريطانيا بنسبة 21.27 %.