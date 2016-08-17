ساما: 35 مليار ريال عوائد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بنسبة 3 - 5%، يمكن أن يرفع الإيرادات بمعدل 1 - 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقدر بـ 2.2 ترليون ريال حالياً.

وتوقعت "ساما" أن تتراوح الإيرادات بين 22 مليارا و35.2 مليار ريال، وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على استهلاك السلع والخدمات سواء محلية أو مستوردة ، وتُحمَّل بشكل غير مباشر على المستهلك النهائي، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها المؤسسة مؤخراً عن ضريبة القيمة المضافة، التي تعتزم السعودية الانتهاء من تطبيقها خلال عامين، بحسب وزير المالية إبراهيم العساف مؤخرا.

وتطبق ضريبة القيمة المضافة في 150 دولة عبر العالم حالياً.

وتختلف ضريبة القيمة المضافة عن المبيعات في أن الاخيرة تُحصَّل لمرة واحدة كنسبة أو مبلغ مالي محدد محسوب على القيمة النهائية للمنتج، وتبلغ نسبتها حوالى 10%.

وبدأت دول الخليج سلسلة من الإصلاحات المالية لمواجهة تراجع أسعار النفط بما يزيد على 60%، خلال العامين الأخيرين.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد دعت القطاع الخاص إلى ضرورة تطبيق نظام الفواتير إلكترونياً، والاهتمام بإمساك الدفاتر والجوانب المحاسبية، كتمهيد لتطبيق هذه الضريبة.