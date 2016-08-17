"ساجو": سنوفر مليون كيس من الدقيق بموسم الحج

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب "ساجو" تغذيتها للسوق بمليون كيس دقيق كاحتياطي خلال موسم حج هذا العام 1437هـ داعية المستثمرين في قطاع المخابز إلى توعية ترشيد استهلاك وإنتاج الخبر، وذلك خلال ورشة العمل التي استضافتها غرفة جدة أمس ممثلة في لجنتي المخابز ومتعهدي الدقيق.

وكشفت الورشة عن وجود بعض المخابز في مكة المكرمة تابعة لحملات الحج لا تعمل إلا في موسم الحج، ولا يوجد لديها حصص من الدقيق، الأمور واقفة على تصاريح سيارات النقل المحملة بالمواد الغذائية، والتي بدأت حالياً من جدة إلى مكة إضافة لبحث تقديم الدعم وتسهيل الاجراءات خلال موسم الحج بشأن إيصال الكيروسين والديزل للمخابز.

وركزت الورشة على مناقشة موضوع تسعيرة الخبز المعتمدة سنوياً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، معرجة الورشة على دور المؤسسة العامة للحبوب كمؤسسات وطنية رائدة تسعى لتكوين صناعة متكاملة لتخزين الغلال وإنتاج الدقيق وفق رؤيتها المتمثلة في الارتقاء بقطاع الحبوب وتولي دورا أكبر في منظومة الأمن الغذائي، في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتتحقق رسالتها المتمثلة في ضمان تأمين القمح والدقيق، وفق معايير الجودة المحددة، من خلال المشاركة الفعّالة في أنشطة الشراء والتخزين والتوزيع.